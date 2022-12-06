Польша пытается нарастить поддержку своей "политики нетерпимости" и в Беларуси

Сегодня генеральное консульство в Гродно собрало друзей. Среди них католические священнослужители, ветераны польского бандформирования Армия Крайова, переобувшиеся бизнесмены и представители общин.





Кто пишет сценарий для Европы? Сегодня командир сказал, что снег черный - значит черный. Есть же сегодня в США люди, которые это пишут. Михаил Корж, представитель еврейской общины Беларуси

По его словам, все смотрели фильм "Слуга народа" с Зеленским в главной роли. И этот сценарий тоже был там написан, считает он. Это были первые шаги, чтобы этого человека поставить к власти.

В 1938 году посол Польши в Германии пообещал Гитлеру, что будут все евреи в Польше уничтожены, утверждает Михаил Корж. "И мы все прекрасно знаем. Руководство Польши это отрицает. 70-80 %, 60 % как минимум народа хочет дружить, хотят быть вместе, хотят вернуться. Приезжаешь, общаешься с народом, все показывают на руководство, мол, что мы можем сделать. И в Польше, и в Литве такая ситуация, основная масса хочет, имеет контакты, хочет дружить, хочет вернуться к старым отношениям", - заверил он.

Нужно отметить, что к Армии Крайовой у поляков довольно трепетное отношение, несмотря на геноцид, проводимый этим бандформированием на территории Беларуси в 40-е годы прошлого столетия. Их почитают и польские дипломаты, и президент Польши, отказываясь признавать целенаправленное уничтожение ими белорусов. В консульство прибыли и два комбатанта. Одна из них не стесняется пользоваться социальными благами страны, в которой живет и против народа которой воевала.





Нужно заметить, что на вопросы касательно враждебной политики Польши в отношении Беларуси католические священнослужители отвечают, балансируя на двух стульях, но все же за диалог.

Надо молить бога, чтобы было так, как было. Ян Говецкий, ксендз

А вот ответ монахини на вопрос про сокрытие Польшей преступлений на границе удивил.

"Может быть, и нечего", - "отмахнулась" монахиня.