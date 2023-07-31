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Польша разместила снайперов на границе с Беларусью
Варшава сделала еще один шаг к эскалации напряжения на границе с Беларусью - она разместила там снайперов. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных Сил Польши. По словам уполномоченного правительства по безопасности Станислава Жарина, на границе с Беларусью "опасно", а польские патрули подвергаются нападениям "агрессивных иностранцев".
Ранее польский премьер Моравецкий распорядился усилить представительство армии страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" якобы может пробить Сувалкский коридор.
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