Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Варшава сделала еще один шаг к эскалации напряжения на границе с Беларусью - она разместила там снайперов. Об этом сообщило генеральное командование Вооруженных Сил Польши. По словам уполномоченного правительства по безопасности Станислава Жарина, на границе с Беларусью "опасно", а польские патрули подвергаются нападениям "агрессивных иностранцев".



Ранее польский премьер Моравецкий распорядился усилить представительство армии страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" якобы может пробить Сувалкский коридор.