Еще один ракурс европолитики. Благодаря нынешним властям Польша разругалась практически со всеми своими соседями и партнерами, даже с теми, кого называет "стратегическими союзниками". Уже который месяц мы наблюдаем постоянные разногласия с Брюсселем из-за реформы судебной системы и энергетических вопросов.

Даже визиту все того же Олафа Шольца официальная Варшава оказалась не рада. Снова прозвучали требования репараций от Германии за ущерб, нанесенный нацистами во время Второй мировой войны. Почему Польша рассорилась со всеми соседями и намерен ли режим Дуды исправлять ситуацию? Об этом и не только спросили у известного польского политолога Матеуша Пискорского (видео).