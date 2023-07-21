Польша сообщила о переброске войск к границе с Беларусью из-за учений с ЧВК "Вагнер"

Министерство обороны Польши приняло решение передислоцировать войска из западной части страны в восточную, ближе к белорусской границе, из-за сообщений о маневрах с участием ЧВК "Вагнер". Об этом заявил представитель правительственного комитета по вопросам безопасности.



Как отметил Збигнев Хоффман, задача этих подразделений - учения, а также сдерживание потенциального агрессора. По версии польских властей, совместные маневры белорусской армии и ЧВК "Вагнер" - "это несомненная провокация". Отметим, ранее польские власти приняли решение перебросить в восточную часть страны тысячу военнослужащих и почти 200 единиц техники из состава 12-й и 17-й механизированных бригад.