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Польша сосредоточила на границе с Беларусью 10 тыс. солдат
Польша сосредоточила на границе с Беларусью 10 тыс. солдат. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.
По его словам, помимо заграждения, на польско-белорусской границе находится 10 тыс. солдат. Из них 6 тыс. - в лагере и 4 тыс. - непосредственно на границе. Кроме того, здесь работают 5 тыс. пограничников и почти 1 тыс. полицейских.
Он пригрозил закрыть пограничные переходы, если "произойдет серьезный инцидент" на польской, литовской или латвийской границе. Отвечая на вопрос, можно ли сейчас закрыть границу с Беларусью, Вонсик признал: "Похоже для стран Балтии торговля товарами составляет большую часть их доходов". По его словам, для Литвы или Латвии граница с Беларусью - это "огромное окно".
Фото: БЕЛТА
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