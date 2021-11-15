Польша стягивает дополнительные войска к погранпереходу "Брузги"

В эти минуты Польша стягивает дополнительные войска к погранпереходу. МВД Польши ожидает штурма со стороны мирных людей, которые устали ждать хоть каких-то человеческих шагов со стороны польских властей. Люди вышли к погранпереходу, ничего не нарушая и даже не выходя на зеленую зону. Но их остановили колючая проволока, водометы, бронетехника, вооруженные до зубов солдаты.