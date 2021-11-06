Польша стягивает к белорусским границам войска и бронетанковую технику

Польша под предлогом противостояния гибридной атаке стягивает к белорусским границам войска и бронетанковую технику. Очередные фотоподтверждения: в 46 километрах от Бреста были размещены 850 военнослужащих батальона 10-й бронекавалерийской бригады. А в 6 километрах от границ в деревне Вейке завершается оборудование военно-полевого лагеря на 3,5 тыс. военных.



Видимо, так Варшава испугалась безоружных голодных мигрантов с детьми на руках. Подобные действия только накаляют градус напряженности на белорусско-польской границе. Хотя некоторым геополитическим игрокам такая ситуация даже на руку.