Польша стягивает силы к белорусским рубежам: хочет ли Варшава войны?

К 2035 году Польша планируетиметь в строю 300 тысяч штыков. Вот она отработка дотаций и экономической помощи Вашингтона и Брюсселя. И если им это на руку, на что рассчитывают польские власти? И как емко заметил в своем выступлении на VII Всебелорусском народном собрании Президент Беларуси, в этой бедной Польше и так уже некому работать, гражданских проблем выше крыши. О каких сражениях грезят? Кто их будет обеспечивать? Ведь для войны нужная мощная экономика.

"Мы видим, как по ту сторону нашей западной границы ударными темпами совершенствуются аэродромы, военно-морские базы, полигоны, создаются передовые базы для заблаговременного размещения и хранения техники, вооружения и материальных средств. К настоящему времени на территории Польши и стран Балтии завершена модернизация пяти аэродромов, двух военно-морских баз, а также шести крупных полигонов", - отметил Александр Лукашенко.

Во внутренней информационной политике Польша действует незамысловато: без устали трубит, что готовится защищать свою территорию от агрессии Беларуси и России. На этом лозунге строятся целые электоральные кампании. Но если заглянуть за кулису, обнаруживается противоположная картина. Соседи не только стягивает силы к нашим рубежам, но и закупают крупными партиями наступательное оружие. Свежие примеры конфликта слов и дела - в проекте "Диспозиция".

Наверняка многие знают, что Польша построила огромный забор на границе с Беларусью. Сама Варшава, а вместе с ней балтийские страны трубят на все лады о каких-то оборонительных инженерных заграждениях, минных полях у своих рубежей. Готовятся, в общем, к агрессии со стороны Минска и Москвы. Дружно за Сувалкский коридор, еще за какие-то участки опасаются соседи, ожидают нашу яростную атаку. Западные СМИ всячески поддерживают в своем обществе такую позицию, делая упор на подготовку НАТО исключительно к защите. От варваров. И вы не найдете широкого обсуждения или подробного анализа, к примеру, решения Варшавы закупить у Вашингтона 360 противорадиолокационных ракет AGM-88G. Об этом сухо сообщил Пентагон: в Штатах иногда не парятся относительно контекста новостей. А данная новость - об усилении, причем огромном, где-то даже необъяснимом ударно-наступательной мощи польской армии.





Агентство по сотрудничеству в области безопасности

Государственный департамент принял решение одобрить продажу по Программе зарубежных военных продаж правительству Польши противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности, а также связанных с ними элементов материально-технического обеспечения и программной поддержки ориентировочной стоимостью 1,275 млрд долларов.

Противорадиолокационные ракеты - это те изделия, которые призваны уничтожать радиолокационные станции. Используется оружие прежде всего для прорыва ПВО. Агрессия сегодня начинается как раз с применения таких образцов. Закупка Польшей сразу нескольких сотен противорадиолокационных ракет - это заявка не на укрепление своей обороны, а на подготовку подавления защиты противника, читай - нас. Нас противником назначили Варшаве.





Не для организованного отступления (где панство и где отступление!) Варшава подписала контракт на поставку 120 танковых мостоукладчиков. Причем конструкции будут способны выдержать американские танки "Абрамс" всех модификаций. Данная информация тоже прошла как бы вскользь именно потому, что красноречиво говорит об истинных амбициях. Амбиции порой приводят и к ярким конфузам. В апреле стало известно, что польский диктатор Анджей Дуда не согласовал с Кабинетом министров вопрос передачи Киеву ракет советского производства. Соответствующее заявление Дуда сделал на саммите "Инициативы трех морей" в Вильнюсе. Но удивляет здесь больше открытая реакция Министерства обороны Польши.

Президент, ксожалению, иногда поднимает некоторые вопросы, не согласовав с правительством. Так было и в этом конкретном случае. Павел Залевский, заместитель министра обороны Польши

Показательно, что военные даже не стали выдерживать паузу, искать контакты с администрацией Дуды - сразу напоказ зафиксировали конфликтную ситуацию. Это со своим-то президентом! Быть может, им действительно надоело, когда армия развивается не сбалансировано, а в угоду и по правилам политических игрищ, где главный принцип - "делай что хочешь, лишь бы против Минска и Москвы".



