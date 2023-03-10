3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью
Минобороны Польши реализует, как заявлено, "новую стратегию обороны и сдерживания России с Беларусью". Теперь на дорогах, которые ведут в нашу страну, устанавливаются массивные бетонные противотанковые ежи: в точности такие же были несколько недель назад размещены на въезде в Калининградскую область.
Военно-тактического смысла в подобных процедурах нет ни малейшего: танк перед таким заграждением даже не притормозит. Но ежи служат другому: пропаганде страха и ненависти. Мирного обывателя пробирает дрожь при одном только взгляде на них.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все