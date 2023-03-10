Польша устанавливает противотанковые заграждения на границе с Беларусью

Минобороны Польши реализует, как заявлено, "новую стратегию обороны и сдерживания России с Беларусью". Теперь на дорогах, которые ведут в нашу страну, устанавливаются массивные бетонные противотанковые ежи: в точности такие же были несколько недель назад размещены на въезде в Калининградскую область.