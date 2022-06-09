Польше нужны рабы

В Польше с белорусской оппозиции переключились на Украину. Об этом рассказал польский активист Марчин Миколаек в проекте "Актуальное интервью" в эфире телеканала "Беларусь 1". Сейчас он просит политического убежища в Беларуси. На родине ему грозит до 5 лет тюрьмы за поддержку специальной военной операции России и жителей Донбасса. Свою позицию он высказал в начале марта в социальных сетях и за это получил уголовное дело.

Помните, наверное, что премьер-министр Моравецкий подарил дом Тихановской, назвали ее президентом. Сейчас говорят, она лидер оппозиции, поддерживали очень сильно тогда, сейчас как бы тема переключилась на Украину. Это произошло практически одномоментно. Марчин Миколаек

По мнению польского активиста Марчина Миколаека, если бы в Беларуси создали белорусский канал наподобие "Белсат", который бы показывал проблемы Польши, "вас либо просто закрыли, либо создавали бы очень большие проблемы для работы".

Говоря о целях польского правительства, которое спонсирует белорусскую оппозицию, он сказал, что цель - добиться смены режима в Беларуси. А поддерживают оппозицию, потому что "Польше по факту нужны были новые рабы на работу, потому что поляки не пойдут работать за копейки, скажем так. У меня на работе ребята из Беларуси работают по 16 часов за копейки - катаются водителями на маршрутке без выходных. Полякам нужны люди, которые будут на них работать и поднимать их экономику.

Большое количество поляков, по его словам, ездит за границу на заработки в Германию, Голландию и другие более благополучные страны, а остаются белорусы и украинцы.