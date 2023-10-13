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Польская делегация в Хатыни вспомнила о скорби и боли белорусского народа
Какую бы варварскую политику неонацистов не проводил польский режим, как бы не старался искоренить советское наследие и переписать историю, люди бережно хранят историческую правду.
Маршрут по местам боевой славы проложили представители общественных объединений Польши. Накануне они почтили память офицеров и солдат, которые погибли в битве под Ленино на Могилевщине. Сегодня гости посетили Логойский район и Минск.
Впечатлениями поделились с корреспондентом АТН Катериной Стрехой.
На Логойщине польская делегация вспомнила о скорби и боли белорусского народа. К сожалению, уютную и тихую деревушку Хатынь на карте уже не отыскать - гитлеровцы стерли ее с лица земли. Казалось бы, с того момента уже прошло восемь десятилетий, а трагические события отзываются незаживающей раной на сердце белорусов и гостей из Польши. Их внутренний монолог - о мужестве и смелости.
Белорусское население хорошо знает свою историю, защищает, противостоит войне. И у нас в Польше простое население тоже думает хорошо о Беларуси. Но, понятно, влияние США, мировых концернов, промышленных и военных корпораций делает свое дело. И тогда люди становятся запуганные и одураченные. Надо делать все, чтобы между нами был мир!
Чтобы помнили
Историю не перепишешь и насильно не сотрешь из памяти рядовых поляков. Именно она связывает два народа.
Все, кто сюда приехал, а это 21 человек, у которых хватило смелости пересечь границу, несмотря на то что потом могут быть неприятности в Польше, довольны чистотой улиц и отсутствием пропагандистской рекламы. Это скандал - то, как пытаются западные политиканы натравливать поляков на русских и на белорусов. Между собой мы ничем не отличаемся. Мы, рядовые граждане, прекрасно находим общий язык и всегда рады встрече.Надо бороться за мир!
Представители Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны вспомнили не только о подвиге предков, а еще и о крепких белорусско-польских отношениях, которые когда-то строились на принципах добрососедства и взаимовыручки. Члены делегации также высказались и о польских властях. Те побоялись впустить в страну белорусского депутата Дениса Карася. Фактически не допустили к наблюдению за выборами члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ. При этом пригласили его официально!
Одна рука не знает, что делает другая. Одни приглашают, а другие не пускают. Не приглашайте, тогда и запрещать не надо будет. А если не пустили, это еще один повод стыдиться тех людей, которые этим делом занимаются! Вы заботьтесь так о своей стране, как заботится наш Лукашенко! Нет войне! Нет пятому разделу!
Сохранить историческую правду любой ценой
Несмотря на явное ухудшение отношений между странами, члены общественных объединений Польши путем народной дипломатии все же стремятся повернуть их в сторону добрососедства и порядочности. Главное, по их мнению, отношение к исторической правде, которую нужно и можно сохранить.
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