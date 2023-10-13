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Польская делегация в Хатыни вспомнила о скорби и боли белорусского народа

Какую бы варварскую политику неонацистов не проводил польский режим, как бы не старался искоренить советское наследие и переписать историю, люди бережно хранят историческую правду.

Маршрут по местам боевой славы проложили представители общественных объединений Польши. Накануне они почтили память офицеров и солдат, которые погибли в битве под Ленино на Могилевщине. Сегодня гости посетили Логойский район и Минск.

Впечатлениями поделились с корреспондентом АТН Катериной Стрехой.

На Логойщине польская делегация вспомнила о скорби и боли белорусского народа. К сожалению, уютную и тихую деревушку Хатынь на карте уже не отыскать - гитлеровцы стерли ее с лица земли. Казалось бы, с того момента уже прошло восемь десятилетий, а трагические события отзываются незаживающей раной на сердце белорусов и гостей из Польши. Их внутренний монолог - о мужестве и смелости.

Белорусское население хорошо знает свою историю, защищает, противостоит войне. И у нас в Польше простое население тоже думает хорошо о Беларуси. Но, понятно, влияние США, мировых концернов, промышленных и военных корпораций делает свое дело. И тогда люди становятся запуганные и одураченные. Надо делать все, чтобы между нами был мир!
Роланд Дубовски, глава правления Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны

Чтобы помнили

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Историю не перепишешь и насильно не сотрешь из памяти рядовых поляков. Именно она связывает два народа.

Все, кто сюда приехал, а это 21 человек, у которых хватило смелости пересечь границу, несмотря на то что потом могут быть неприятности в Польше, довольны чистотой улиц и отсутствием пропагандистской рекламы. Это скандал - то, как пытаются западные политиканы натравливать поляков на русских и на белорусов. Между собой мы ничем не отличаемся. Мы, рядовые граждане, прекрасно находим общий язык и всегда рады встрече.Надо бороться за мир!
Славомир Анжей Закшевски, член Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны

Представители Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны вспомнили не только о подвиге предков, а еще и о крепких белорусско-польских отношениях, которые когда-то строились на принципах добрососедства и взаимовыручки. Члены делегации также высказались и о польских властях. Те побоялись впустить в страну белорусского депутата Дениса Карася. Фактически не допустили к наблюдению за выборами члена национальной делегации Беларуси в ПА ОБСЕ. При этом пригласили его официально!

Одна рука не знает, что делает другая. Одни приглашают, а другие не пускают. Не приглашайте, тогда и запрещать не надо будет. А если не пустили, это еще один повод стыдиться тех людей, которые этим делом занимаются! Вы заботьтесь так о своей стране, как заботится наш Лукашенко! Нет войне! Нет пятому разделу!
Аркадий Гартунг, председатель культурно-просветительского общественного объединения "Товарищество Элизы Ожешко"

Сохранить историческую правду любой ценой

Несмотря на явное ухудшение отношений между странами, члены общественных объединений Польши путем народной дипломатии все же стремятся повернуть их в сторону добрососедства и порядочности. Главное, по их мнению, отношение к исторической правде, которую нужно и можно сохранить.

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