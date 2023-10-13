Польская делегация в Хатыни вспомнила о скорби и боли белорусского народа

Все, кто сюда приехал, а это 21 человек, у которых хватило смелости пересечь границу, несмотря на то что потом могут быть неприятности в Польше, довольны чистотой улиц и отсутствием пропагандистской рекламы. Это скандал - то, как пытаются западные политиканы натравливать поляков на русских и на белорусов. Между собой мы ничем не отличаемся. Мы, рядовые граждане, прекрасно находим общий язык и всегда рады встрече.Надо бороться за мир!

Славомир Анжей Закшевски, член Общества наследников польских ветеранов Второй мировой войны