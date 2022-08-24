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Польская молодежь приезжает в Беларусь узнать правду о дивизии имени Тадеуша Костюшко
Исторические факты в бетоне и мраморе продолжают систематически уничтожать власти Польши. А представители польского МИД во всеуслышание обвиняют Беларусь в якобы стирании "следов польскости" на наших землях, ликвидации захоронений и актах вандализма на кладбищах.
Развенчать беспочвенные фантазии европейских чиновников и показать правду отправилась съемочная группа АТН и подготовила аргументы против бессмысленных заявлений в фильме "Палачи исторической правды".
Местечко Ленино, Горецкий район. В октябре 1943 года, в самое пекло Великой Отечественной, части Красной армии объединяются с 1-й Польской пехотной дивизией имени Тадеуша Костюшко.
За два дня боя (12 и 13 октября) погибли 1 711 советских солдат и 502 польских воина. В память о каждом в 1968 году на месте сражения возводят мемориальный комплекс. Инициатива Советского Союза. Стела и музей появились здесь за 2,5 месяца руками лауреата Ленинской премии Белопольского, архитектора Хавина и скульптора Цигаля.
"В индивидуальном порядке из Польши едет молодежь убедиться, что здесь чтится память павших польских воинов, узнать о польской дивизии имени Костюшко", - рассказывает завфилиалом "Музей советско-польского боевого содружества" Татьяна Рынкевич.
В любую пору годаздесь гостили и родственники погибших, и польские ветераны. В 70-х они активно доставляли землю с советских братских могил, которые стихийно образовались в Польше, привозили экспонаты, следили за жизнью музея. В 1993-м на месте, где польская дивизия начинала свое наступление на немецкие позиции, появились гранитные плиты с именами павших поляков. Аллея ведет к Польскому военному кладбищу.
На средства польских ветеранов и были установлены эти постаменты с гранитными плитами к 50-летию битвы под Ленино. Сейчас Польское военное кладбище находится на попечении нашей общественности, нашей молодежи. Здесь проводятся субботники и мероприятия по наведению порядка с привлечением молодежи.
Весь комплекс, состоящий из пяти памятных пазлов, состоит на балансе районного отдела культуры, который и поддерживает финансово импульс музея.
На территории Могилевской области всего на государственном учете воинских захоронений находится 1 723 захоронения. И захоронение польских воинов одно из них. То есть, оно находится на госучете, у него есть паспорт. Комплексный уход, благоустройство, капитальный ремонт - весь спектр услуг применяется в отношении и этого захоронения, чтобы поддержать его в надлежащем состоянии. Никаких различий мы не делаем.
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