Польская молодежь приезжает в Беларусь узнать правду о дивизии имени Тадеуша Костюшко

На территории Могилевской области всего на государственном учете воинских захоронений находится 1 723 захоронения. И захоронение польских воинов одно из них. То есть, оно находится на госучете, у него есть паспорт. Комплексный уход, благоустройство, капитальный ремонт - весь спектр услуг применяется в отношении и этого захоронения, чтобы поддержать его в надлежащем состоянии. Никаких различий мы не делаем.

Юлия Залого, главный специалист главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома