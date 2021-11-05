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Польская сторона предприняла очередную попытку вытеснения группы беженцев к границе Беларуси
Польская сторона предприняла очередную попытку вытеснения группы беженцев к границе Беларуси через заранее разрезанную колючую проволоку. Традиционно действия сопровождались применением физической силы. На этот раз польских силовиков не остановили ни отчаянные крики матерей, ни плач маленьких детей. Они осознанно выгоняют целые семьи, которые нуждаются в защите и помощи.
Подобное отношение к беженцам со стороны польских военнослужащих стало нормой в понимании европейских стран. Несмотря на очевидные доказательства бесчеловечных мер, Польша пытается не только скрывать подобные факты от общественности, но и обвинять Беларусь в провокациях на границе, заявляя, что "с белорусской стороны транслируют записи плача и криков детей". Однако обнародованное видео прямо указывает на то, что это не трансляции с нашей территории, а результат реальных жестких действий польских правоохранителей на границе.
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