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Польская сторона предприняла попытку одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев
Польская сторона предприняла попытку одновременного вытеснения в Беларусь нескольких групп беженцев. Провокация не осталась незамеченной. Судя по видео, которое появилось в телеграм-канале пограничного ведомства, иностранцев высадили с военного транспорта прямо на линию польско-белорусской границы. При этом польские силовики, заметив белорусских пограничников, осознали безвыходность ситуации и свернули процесс. Люди в военной форме забрали мигрантов обратно, но не всех. По какому принципу был сделан выбор, сказать сложно.
В нечеловеческих условиях
Практика организованной доставки групп иностранцев со стороны Польши к белорусской границе отмечается с начала августа. Факты подобных незаконных действий неоднократно фиксировались на видео. Такая позиция польских властей привела к тому, что на линии польско-белорусской границы образовался стихийный лагерь. Группа из 32 граждан Афганистана, среди которых есть женщины и дети, почти два месяца остается жить в нечеловеческих условиях вблизи границы на польской территории. Однако Польша игнорирует все призывы международных правозащитных организаций и решение Европейского суда по правам человека.
Запад вновь демонстрирует двойные стандарты
Как сегодня отметил госсекретарь Совета безопасности, миграционная проблема стала для Запада поводом для перекладывания на Беларусь последствий своих недальновидных действий. Посещая приграничный Каменецкий район, Александр Вольфович заявил, что после осложнения миграционной ситуации на границе со странами ЕС Беларусь фактически в одиночку вынуждена была противостоять незаконной миграции, защищая интересы европейских соседей. Госпогранкомитет неоднократно обращал внимание европейских партнеров на необходимость конструктивного диалога и разморозки свернутых проектов трансграничного сотрудничества. Но, к сожалению, они это проигнорировали.
Не конструктивные решения вопросов, а неадекватное поведение
Александр Вольфович добавил, что европейские партнеры вместо поиска путей решения возникших проблем опустились до голословных абсурдных обвинений в адрес Беларуси о ведении так называемой гибридной агрессии. В это время мы наблюдаем, что Литва и Польша прибегли к самым радикальным методам решения миграционной проблемы - силовое вытеснение на белорусскую территорию беженцев, просивших убежища в сопредельных странах ЕС.
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