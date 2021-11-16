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Польская сторона укрепляет ограждение на рубеже - Ю. Карнелович с актуальной информацией с границы к этому часу

Безоружных, несчастных людей так боится официальная Варшава. Иначе как объяснить, что польская сторона укрепляет ограждение на рубеже... Уже которые сутки на границе в режиме нон-стоп работают наши корреспонденты.

Всю ночь на месте событий был Юрий Карнелович (прямое включение).

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