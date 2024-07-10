Польская сторона возобновила прием грузовых транспортных средств из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи"

Польша возобновила прием грузовых транспортных средств, следующих на выезд из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный телеграм-канал таможенных органов Беларуси.



"Транспорт в направлении Польши движется, но пока неритмично. Сейчас выезда из Беларуси через пункт пропуска "Козловичи" ожидают более 600 транспортных средств", - говорится в сообщении.

