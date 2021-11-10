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Польская верхушка бросается заявлениями о возможном полном закрытии границы

Польская верхушка продолжает "нагнетать" и уже бросается заявлениями о возможном полном закрытии границы, при этом скрывает правду и реальную картину от своих граждан. Чтобы освещать происходящее на границе, МИД Польши призвал местных журналистов страны ехать в Беларусь, потому как режим Дуды не подпускает к правде никого.

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