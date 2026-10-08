Польские кулаки и "российская угроза" - зачем НАТО перешло к детальному планированию войны с РФ

У разных стран разные угрозы, свои приоритеты, интересы, но ключевой для всех остается вопрос безопасности, и каждый разыгрывает свою комбинацию.

По принципу правой силы НАТО разрабатывает стратегию под предлогом военной угрозы на восточном фланге. В ход идут масштабные военные бюджеты Европы, ставка на новые технологии, дроны и искусственный интеллект. Варшава обсуждает закон о полной готовности к военному времени, а у Польши и стран Балтии все больше сомнений в поддержке европейской безопасности со стороны США. Что стоит за военными амбициями альянса и коллективного Запада, объяснил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Косыгин в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

НАТО переходит к детальному планированию войны с Россией, даже уже стратегию назвали "Теорией победы". Объективно, никаких изменений со стороны военно-политического блока НАТО нет и не будет - основная цель как была нанести стратегическое поражение Российской Федерации и ослабить ее, так и осталась.

В НАТО 1949 году входило 12 стран, в 1991 году - 16, в 2026 году - 32. Говорить о спокойствии, как видно, не надо.

Нагнетание истерии и "угрозы" с Востока - основа политики не только НАТО, а всего коллективного Запада, в которой заключено доминирование. Сила сегодня является основным инструментом достижения политических целей.

Машет кулаком и Польша, старается создать какую-то "российскую угрозу". Страна, кстати, полностью готова на случай войны, даже обсуждается соответствующий законопроект.

"Мы детально отслеживаем всю обстановку на западных границах и происходящее в Польше. Там наблюдается реализация доминирования, в том числе глобально в Европе. У Польши наиболее боеспособная армия. Сначала в ней насчитывалось 300 тыс. военных, позже - 500 тыс. человек. Они готовятся к войне не скрывая. Но в Беларуси это видят и разрабатывают ответные меры. При этом Беларусь не собирается проявлять агрессивные действия в отношении западных стран, в том числе и Польши, но даем понять: у страны есть все для защиты национальных интересов, например, тактическое ядерное оружие. Беларусь готова задействовать весь потенциал при возникновении агрессии", - отметил собеседник.

"Оборона - равно диктат": эксперт Булавко объяснил настоящие причины диктата Запада В условиях, когда язык дипломатии и призывы к диалогу на равных не слышат, мощным сигналом Западу стали учения Беларуси и РФ

Страны Прибалтики также заявили о политическом решении перестроить свою оборону, так как Латвия, Литва и Эстония сомневаются в гарантиях США и готовятся к сценарию, при котором американской поддержки не будет. Интересно другое: а куда же делся ядерный зонтик США для Прибалтики?

"Поддержка этих государств есть. Много говорили о распаде НАТО. Нет, об этом пока говорить рано. Не только прибалтийские государства, но и европейский регион рассматривается Соединенными Штатами как плацдарм, на котором, вероятнее всего, будут вестись боевые действия. Помним и о психозе "угрозы с Востока". Прибалтика не является исключением. Это плацдарм. Страны полностью находятся под ручным управлением, в том числе США", - обратил внимание гость проекта.

Сегодня все, что связано с инфраструктурой, подготовкой и размещением войск, 45-й танковой бригадой бундесвера, развернувшейся в Литве, еще раз доказывает существование плана подготовки к войне против Беларуси и России. Для США это однозначно выгодно.

Руслан Косыгин

О красных линиях президент РФ Владимир Путин недавно напоминал. "Россия никого не пугает, но ответит на агрессию", - подчеркнул российский лидер. Позиция Москвы вызвала негодование в западных СМИ - якобы Путин опирается на целенаправленное нагнетание страха ядерным оружием.

"Эта тема связана с Калининградом в свете последних заявлений. Кроме этого развернута миссия "Балтийский часовой" (Постоянная миссия НАТО в Балтийском море, стартовавшая 14 января 2025 года, призвана обеспечивать защиту подводной критической инфраструктуры и коммуникаций. - Прим. news.by), в августе на учениях отработаны вопросы военно-морских и воздушных сил ВС НАТО. Возможное перекрытие Сувалкского коридора - больная тема для Запада, ведь вокруг расположены страны НАТО, и это плацдарм РФ. На заявления о готовности реализовать задачу по уничтожению группировки войск в Калининграде (а для России Калининград является красной линией), Путин сказал: "В случае нападения Россия применит все виды вооружений, находящиеся в ее распоряжении". Это сразу же подхватили западные партнеры и стали разгонять "угрозу". Россия не пугает, а заявляет, что это будет другая война, в которой победителей не будет, как не с кем вести переговоры", - заключил свою мысль Руслан Косыгин.

Главное фото: magnific.com