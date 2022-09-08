Польские патриоты попросили прощения у белорусов

Ложь и манипуляции официальной Варшавы выходят на поверхность. Патриоты Польши, которые больше не могут молча смотреть на действия своих политиканов, попросили прощения за действия Дуды и Моравецкого. Поляки признают, что властями ведется плановая антибелорусская политика, и обещают белорусам, когда польский народ придет к власти, они обязательно отловят беглых "продажных марионеток", которые в свое время предали страну.

"Мы бы сейчас у вас хотели попросить прощения за то, что эти преступники, именно так их надо называть, учатся в Польше за наши деньги, без нашей воли. И если бы мы (патриоты Польши)пришли к власти, мы бы выловили весь штат так называемого Белсата, запаковали бы в стальные клетки и отправили в Беларусь, -высказались патриоты Польши. - А знаете почему? А потому что у них в плане есть уничтожение всего того, чего вы достигли. Они хотели уничтожить ваши семьи и сделать из вас скот самого низкого качества. Они хотят сделать из вас рабов!"

Патриоты Польши отмечают, чтобелорусы подвержены очень подлой пропаганде. "Эта пропаганда ведется систематически, спланированно и за огромные деньги. Для вас готовят новое "антисистемное"руководство, которое финансируют и обучают", - подчеркивают поляки с активной гражданской позицией.