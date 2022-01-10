Польские пограничники бросили умирать очередного беженца

Вопиющий инцидент на белорусско-польской границе: утром 7 января белорусским патрулемобнаружен мужчина с явными признаками переохлаждения и на грани мучительной смерти. Ему оказали неотложную помощь. Выяснилось, что беженец задержан польскими пограничниками: у него отняли личные вещи, деньги и сим-карту. В помощи и предоставлении убежища отказали, затем ударами прикладов вынудили проползти под мотками колючей проволоки на белорусскую сторону. Здесь в десятке метров от польских пограничников онброшен был умирать - его просьбы о помощи издевательски игнорировались.



Это не первый подобный случай: точное количество беженцев, ставших жертвами произвола польских пограничников неизвестно, однако их никак не меньше двух десятков, а попросивший убежища в Беларуси Эмиль Чечко настаивает даже, что их более сотни.