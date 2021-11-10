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Польские пограничники использовали против ребенка перцовый баллончик
Эти кадры точно не покажут по польскому ТВ. Маленький мальчик лежит на земле после того, как пострадал от действий польских пограничников. Пока Польша убеждает своих граждан, что там нет детей, рука Варшавы использует перцовый баллончик. Как это оправдать?
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