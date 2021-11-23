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Польские пограничники избили и оставили в лесу беженца из Сирии
Об очередном случае жестокости польских пограничников сообщает польский портал журналистских расследований OKO.press. В лесу нашли избитого молодого человека из Сирии. Он рассказал, что его повалили на землю, распыляли в лицо перцовый баллончик, один из польских офицеров наступил ему на грудь. Затем забрали вещи - сумку с едой, питьем и личными вещами. Молодой человек также сообщил, что польские погранслужбы трижды оттесняли его на белорусскую территорию. Прежде чем его нашли правозащитники, он находился в лесу несколько дней практически без вещей и еды. Пытался пересечь реку. Ранее правозащитники Granica Group сообщали о случае у польского местечка Гайновка. Там были избиты и ограблены трое мигрантов - двое из Ирака и один из Сирии. Также имеется информация о смертях трех выходцев из Йемена и годовалого ребенка из Сирии на территории Польши недалеко от границы с Беларусью.
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