ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Польские силовики избили беженцев до посинения, обокрали, а затем выбросили в Беларусь

6 июня наши пограничники на белорусско-польской границе обнаружили 5 беженцев с Ближнего Востока. Польские силовики их избили до посинения, обокрали, а затем выбросили в Беларусь.

Ксения Лебедева выехала на место происшествия. Смотрите подробности в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все