Польские силовики перетащили труп беженца в Беларусь через калитку для животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственныйпограничныйкомитет.

Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора.

"Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - отметили в пограничном ведомстве.

Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа Пружанского РОВД.

"Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью смертоносную политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами", - подчеркнули в Госпогранкомитете.

С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них - на счету польских силовиков.