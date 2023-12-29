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Польские силовики перетащили труп беженца в Беларусь через калитку для животных
Польские силовики перетащили труп беженца в Беларусь через калитку для животных, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственныйпограничныйкомитет.
Брестские пограничники 28 декабря на границе с Польшей обнаружили труп беженца. Тело иностранца с многочисленными гематомами находилось в нескольких метрах от польского погранзабора.
"Исходя из характера следов, оставленных на месте происшествия, труп, вероятнее всего, был перемещен с сопредельной территории через калитку в заграждении", - отметили в пограничном ведомстве.
Для установления обстоятельств произошедшего на месте работала следственно-оперативная группа Пружанского РОВД.
"Европейские службы продолжают проводить на границе с Беларусью смертоносную политику в отношении беженцев. Практика выбрасывания находящихся в предсмертном состоянии либо уже погибших иностранцев на белорусскую территорию открыто применяется сопредельными странами", - подчеркнули в Госпогранкомитете.
С начала года военные соседних европейских государств убили 28 беженцев, 11 из них - на счету польских силовиков.
Фото: pixabay.com
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