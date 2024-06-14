Польские силовики после введения буферной зоны начали стрелять по беженцам резиновыми пулями, проявляя тем самым бесчеловечное отношение к людям, которые просто ищут лучшей жизни. Накануне военнослужащие жестоко избили троих сирийских мигрантов и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона - по всей видимости, территория, свободная от закона и морали. Со слов иностранцев, польские силовики травили их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу.