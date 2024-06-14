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Польские силовики после введения буферной зоны начали стрелять по беженцам резиновыми пулями
Польские силовики после введения буферной зоны начали стрелять по беженцам резиновыми пулями, проявляя тем самым бесчеловечное отношение к людям, которые просто ищут лучшей жизни. Накануне военнослужащие жестоко избили троих сирийских мигрантов и вывезли на польско-белорусскую границу, где сейчас действует так называемая буферная зона - по всей видимости, территория, свободная от закона и морали. Со слов иностранцев, польские силовики травили их собаками, распыляли слезоточивый газ и применяли электрошокеры. Помимо избиений ногами и дубинками в одного из мужчин произвели несколько выстрелов резиновыми пулями. При этом беженцы не оказывали польским военным никакого сопротивления и не представляли угрозу.
После издевательств над людьми польские военные на служебном автомобиле доставили граждан Сирии к пограничному забору, а затем силой заставили их пройти через калитку для животных на белорусскую территорию. Наши пограничники, обнаружившие избитых беженцев, оказали им первую помощь и вызвали медиков. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Польскими чиновниками объявлено о создании буферной зоны на границе с Беларусью. Это позволит вооруженным бандформированиям скрыть от глаз общественности методы применения насилия в отношении беженцев. Трагедия не заставила себя долго ждать. В первый же день действия зоны отчуждения жертвами зверств со стороны польских наемников стали беженцы из Сирии.
Гражданам Сирии оказана медицинская помощь. Следователи тщательно зафиксировали преступные действия польских силовиков, им будет дана правовая оценка.
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