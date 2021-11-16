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Польские силовики применили против беженцев светошумовые гранаты и водометы
Ситуация на белорусско-польской границе сегодня накалилась до предела. Польские силовики применили против беженцев светошумовые гранаты, водометы. На протяжении двух часов мы вели прямую трансляцию происходящего на границе. И эти кадры - лучшее подтверждение истинного гостеприимства демократичной Европы, в частности, польских силовиков. А для устрашения и нагнетания обстановки над пунктом пропуска на минимальной высоте кружил польский вертолет.
Люди, которые и так бегут от войны, были вынуждены защищать себя, свои семьи и - главное - своих детей от совсем не теплого приема Польши. Родители пытались оградить малышей, пряча их в палатках и прикрывая собой. Противостояние продлилось около полутора часов.
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