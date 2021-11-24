Польские силовики применили слезоточивый газ и взрывпакеты в отношении мигрантов

Следственный комитет Беларуси проверяет факт применения поляками спецсредств в отношении беженцев. Напомним, очередное преступление против человечности со стороны Варшавы зафиксировали пограничники ночью 23 ноября. На одном из участков пограничной заставы "Токари" (это Каменецкий район) группа мигрантов возле заграждения просила убежища в Польше. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ и взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси.



Установлено, что беженцы никакой агрессии не проявляли. Но это не остановило польских силовиков. На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа.