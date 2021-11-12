Не громкие заявления, а видеоподтверждение и факты. Польские силовики применяют огнестрельное оружие в отношении беззащитных людей. Как нам стало известно, этот инцидент случился в ночь с 10-го на 11-е ноября. При попытке беженцев перейти границу на участке в Брестской области (Беловежская пуща на стыке 1-й и 2-й застав) с польской стороны была открыта стрельба, применялись светошумовые гранаты. Напуганные люди вернулись в приграничную полосу.



Видео, на котором видно, как выталкивают человека с польской территории, снято самим иностранцем на телефон. Ситуация произошла 9-го ноября в районе 1-й заставы в Бресте.