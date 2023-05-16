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Польские силовики продолжают избавляться от беженцев - теперь по ночам
Польские силовики избавляются от беженцев по ночам - вероятно, в надежде, что факт вытеснения останется незамеченным. Но это заблуждение, констатируют белорусские пограничники.
Так, 10 и 11 мая военнослужащие сопредельной стороны в общей сложности доставили семерых иностранцев на служебном транспорте, а затем вынудили их проследовать на белорусскую территорию через калитку для животных. Видеоаргумент предоставил Госпогранкомитет Беларуси.
Очевидно, польские власти продолжают осуществлять жестокие действия в отношении лиц, находящихся в уязвимом положении, ввиду безнаказанности и отсутствия критики со стороны международных правозащитных организаций.
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