Польские силовики продолжают избавляться от беженцев - теперь по ночам

Польские силовики избавляются от беженцев по ночам - вероятно, в надежде, что факт вытеснения останется незамеченным. Но это заблуждение, констатируют белорусские пограничники.

Так, 10 и 11 мая военнослужащие сопредельной стороны в общей сложности доставили семерых иностранцев на служебном транспорте, а затем вынудили их проследовать на белорусскую территорию через калитку для животных. Видеоаргумент предоставил Госпогранкомитет Беларуси.