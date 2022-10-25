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Польские силовики снова пытались вытеснить беженцев в Беларусь

Очередная провокация на границе: Польские силовики попытались вытеснить беженцев на белорусскую территорию. Инцидент произошел накануне утром.

Как сообщают белорусские пограничники, польские "коллеги" на двух служебных автомобилях привезли беженцев к заградительному забору на границе с Беларусью. Открыв калитку, предназначенную для миграции животных, они попытались вытеснить иностранцев. Наш пограничный наряд не допустил нарушения границы.Соседи быстро закрыли калитку, погрузили беженцев обратно в транспорт и увезли в неизвестном направлении.

Фото:pixabay.com

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