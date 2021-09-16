Польские силовики заставляют беженцев пробираться в Беларусь через колючую проволоку

Верх жестокости и хладнокровия вновь проявляют польские силовики - они заставляют беженцев пробираться в Беларусь сквозь колючую проволоку, которую сами же установили. Случай зафиксировали белорусские пограничники на участке заставы "Русаки" Гродненской погрангруппы - мигрантов насильно вытесняют. Инцидент недалеко от того места, где уже почти месяц находятся 32 беженца из Афганистана, людей к рубежу доставила польская сторона и оставила. Накануне ночью белорусские пограничники заметили свет фар и услышали шум на сопредельной территории, оперативно прибыли к месту, где могла быть нарушена граница - в заграждении они нашли запутавшегося в колючей проволоке человека. Польскую сторону появление белорусской погранслужбы не смутило - они продолжили выгонять человека череззаграждение.