Польский военнослужащий Эмиль Чечко снял польский шеврон и отказывается его носить после того, как прочитал информацию, которую написали о нем в польских СМИ. Новость о побеге польского военнослужащего в Беларусь всколыхнула СМИ и общественность. А то, что сейчас происходит в информационном пространстве соседней страны, можно назвать не меньше чем буря. Из вчерашнего доблестного стража границы польская пропаганда истерично пытается сделать маргинала. Говорят о его проблемах с законом, заявляют, что на выходных его задержали пьяным. При этом не устают подчеркивать, что якобы произошедшее не последствие бездумной политики Варшавы, а спланированная белорусская операция. Забавно, что в течение последних суток сбежавший в Беларусь Эмиль Чечко был умершим, пропавшим, уволившимся, проблемным и этот список можно продолжить.