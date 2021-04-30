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Польские ученые представили мумию беременной женщины
Уникальная находка польских археологов. В запасниках Национального музея в Варшаве обнаружили мумию беременной женщины, найденную когда-то в Египте. На саркофаге значилось, что внутри покоится мужчина-жрец. Однако ученые с помощью рентгена обнаружили очертания детской ножки. Тело оказалось не в своем гробу, видимо, по вине торговцев древностями, которые упаковали мумию в первый попавшийся саркофаг.
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