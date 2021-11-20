Польские военные травили беженцев и журналистов токсином

Химикам удалось выяснить, какое вещество входило в состав средства для разгона беженцев польскими силовиками. Оказалось, что химическая смесь содержит дельтаметрин. Это токсин, который применяют для борьбы с вредоносными насекомыми - клещами клопами и тараканами - во время санитарных дезинфекций помещений.



Такие действия польских властей можно расценить лишь как акт бесчеловечности. Этим действиям необходимо дать полноценную правовую оценку.