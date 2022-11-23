Польские военные вывозят на границу и бросают семьи с детьми

Польские силовики вывозят и бросают семьи беженцев с малолетними детьми на границе, пишет БелТА со ссылкой на ГПК Беларуси.



Факты бесчеловечного отношения польских властей к беженцам, в том числе детям, приводит польское издание wyborcza.pl. Сообщается, что 20 ноября на польской стороне в районе Дубиче-Церкевне польские военные задержали 17 иностранцев и вывезли их на границу с Беларусью. При этом температура на улице была минусовой. В группе была и семья из Ирака с двумя детьми трех и пяти лет. Беженцу удалось связаться с активистами. Он рассказал, что сын находился в тяжелом состоянии, у него были травмы и мокрая одежда. Женщина также нуждалась в медицинской помощи. 21 ноября связь с иностранцами прекратилась. В настоящее время о судьбе беженцев ничего не известно.



Аналогичный случай произошел 18 ноября, когда спасательная организация Grupa Granica пыталась помочь семье с двумя детьми шести и восьми лет, которых польские военные также вывезли на границу при минусовых температурах. При этом польские пограничники не пускают активистов в 200-метровую зону и не сообщают им о местонахождении беженцев.



Фото:Wyborcza.pl