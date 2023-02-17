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Польским грузовикам и тягачам ограничат въезд в Беларусь
Польским грузовым автомобилям и тягачам ограничат въезд на территорию Беларуси. Это наш ответ на недружественные действия. Соответствующее решение приняли в правительстве.
Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, для совершения грузовых операций или перецепки теперь будет осуществляться только через белорусско-польский участок границы.
Возможность въехать в Беларусь через литовский или латвийский участок, а также выехать через эти участки для польских перевозчиков будет недоступной. Согласитесь, это справедливо, когда негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами польского пункта пропуска "Бобровники" ощутят на себе в первую очередь польские автоперевозчики. На сегодняшний день полноценно функционировать продолжает только пункт пропуска "Козловичи".
Таможенные службы в полной мере обеспечат реализацию решения, принятого правительством. Польша, вопреки здравому смыслу, без объяснения причин закрыла 4 из 6 погранпереходов с нашей страной.
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