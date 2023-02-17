Польским грузовикам и тягачам ограничат въезд в Беларусь

Возможность въехать в Беларусь через литовский или латвийский участок, а также выехать через эти участки для польских перевозчиков будет недоступной. Согласитесь, это справедливо, когда негативные последствия от принятого польской стороной деструктивного решения о закрытии сопредельного с нами польского пункта пропуска "Бобровники" ощутят на себе в первую очередь польские автоперевозчики. На сегодняшний день полноценно функционировать продолжает только пункт пропуска "Козловичи".

Александр Валиев, первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси