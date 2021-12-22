Польский депутат: Правительство подарило нам самое мрачное Рождество за последние 40 лет

Правительство подарило полякам самое мрачное Рождество, какое только можно представить, считает польский депутат Томаш Анисько. Власти спровоцировали масштабный гуманитарный кризис, отмеченный массовой гибелью людей, нарушением прав человека, выведением приграничных зон из-под действия всех законов.



Томаш Анисько, депутат Сейма Польши:

Сейчас у нас гибридное военное положение в Подляшье и состояние узаконенного беззакония по всей стране. Несколько тысяч человек, прибывших в Польшу, находятся в ужасных условиях в центрах для беженцев. Мы знаем о людях, погибших на границе. Мы знаем о нападениях на гуманитарные организации, которые помогают нуждающимся.



После разоблачений перебежчика рядового Чечко, в польских СМИ, со ссылкой на анонимных врачей, появились сообщения, что в приграничной зоне действительно можно отыскать много неприбранных трупов. Однако официальная Варшава не считает необходимым проведение независимого международного расследования ситуации: допускать на границу журналистов, волонтеров и даже представителей гуманитарных миссий ООН власти категорически отказываются.