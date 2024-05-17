ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт планирует подать прошение к белорусским властям об убежище после консультации с юристом

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт планирует подать прошение к белорусским властям об убежище после консультации с юристом

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт планирует подать прошение к белорусским властям об убежище после консультации с юристом, сообщает БЕЛТА.

"Я планирую это сделать в ближайшее время", - сказал Томаш Шмидт.

"Прежде нужно проконсультироваться, как на юридическом основании выглядит этот момент, - отметил Томаш Шмидт. - Я не очень хорошо знаю законы и юридические моменты Беларуси. Здесь нужна консультация. Мы еще не подготовили такого официального документа. Но мы в пути".

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все