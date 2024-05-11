Польский диссидент, судья Томаш Шмидт: Польские власти используют шпионские программы для борьбы с политическими оппонентами

Был огромный скандал с программой "Пегасус". Польская власть вместо того, чтобы использовать ее против криминала и терроризма, задействовав ее возможности против своих политических оппонентов. А также собственных членов партии, собирая на них компромат, чтобы была возможность контролировать определенного человека. Эту тему основательно приглушили. Но на Западе это распространенный способ манипуляций, политической борьбы и уничтожения конкурентов.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья