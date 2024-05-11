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Польский диссидент, судья Томаш Шмидт: Польские власти используют шпионские программы для борьбы с политическими оппонентами
Польская власть использует грязные приемы против политических оппонентов. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" сообщил тот самый диссидент и судья Томаш Шмидт. Напомним, что он имел доступ к государственной тайне - секретным и особо секретным документам Республики Польша. Однако из-за несогласия с политикой властей (которые, по его мнению, ведут к втягиванию Польши в войну) бежал из страны. И сейчас просит политического убежища в Беларуси.
В интервью он рассказал о методах работы иностранных спецслужб, западных СМИ, а также угрозах его жизни из-за принципиальной позиции и не желания закрывать глаза на сдачу национальных интересов Польши в угоду США и Великобритании.
Был огромный скандал с программой "Пегасус". Польская власть вместо того, чтобы использовать ее против криминала и терроризма, задействовав ее возможности против своих политических оппонентов. А также собственных членов партии, собирая на них компромат, чтобы была возможность контролировать определенного человека. Эту тему основательно приглушили. Но на Западе это распространенный способ манипуляций, политической борьбы и уничтожения конкурентов.
Полную версию интервью польского диссидента и судьи Томаша Шмидта телеканалу "Беларусь 1" смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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