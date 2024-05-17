Польский диссидент, судья Томаш Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест

"Против меня выдвинуты обвинения. Есть уже приказ о моем аресте, - сказал Томаш Шмидт. - Готовят также европейский ордер об аресте".

"Моя вина заключается только в том, что я подал заявление об отставке. Но в понимании польского правительства - это шпионаж. Именно такое обвинение я и получил".