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Польский диссидент, судья Томаш Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест

Польский диссидент, судья Томаш Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест, сообщает БЕЛТА.

"Против меня выдвинуты обвинения. Есть уже приказ о моем аресте, - сказал Томаш Шмидт. - Готовят также европейский ордер об аресте".

"Моя вина заключается только в том, что я подал заявление об отставке. Но в понимании польского правительства - это шпионаж. Именно такое обвинение я и получил".

Фото: БЕЛТА

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