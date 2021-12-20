3.66 BYN
Польский пограничник, попросивший политическое убежище в Беларуси, дал показания в СК
Не улучшают имидж коллективного Запада откровения сбежавшего польского пограничника. Напомним, гражданин Польши военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из польской армии, запросил политическое убежище в Беларуси. Как заявили в МВД, ведомство приняло ходатайство Чечко о предоставлении статуса беженца. Сегодня же поляка допросил Следственный комитет Беларуси по факту информации, которую Чечко рассказал в интервью АТН. А там была вскрыта вся подноготная польских зверств на границе.
Алексей Волков с подробностями.
"Мы убивали беженцев, мы убивали волонтеров", - признания Эмиля Чечко в интервью АТН, кажется, никого не оставили равнодушными. Польский военнослужащий рассказал правду о том, что происходит с беженцами по ту сторону границы.
А сколько таких жертв было? Десятки? Сотни? Звучит слишком жестко? Лучше всего откровения Чечко подтверждают сами же поляки. Сначала в Минобороны заявили, что пропал без вести, потом - что такого солдата у них не было, а еще через пару часов уволили командиров части, и клемму сорвало окончательно. Вот что предложил один из генералов.
Вальдемар Скшипчак, генерал, бывший командующий сухопутными войсками Польши: "Солдат - дезертир, он перешел на сторону врага во время войны, поэтому ему грозит только один приговор - смертная казнь. И это даже не обсуждается. Пуля в лоб и все".
Убить, повесить, наркоман и алкоголик. Это еще самые мягкие эпитеты, что использовали польские медиа и чиновники в адрес 25-летнего силовика. Кривая ненависти к перебежчику стремится в бесконечность. А ведь белорусские силовики тоже сбегали в Польшу, даже фонд основали, и их поляки поддержали. Минск даже не заикался о смертной казни. В общем, двойные стандарты польской политики как они есть.
Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):
Польша пытается отыграть назад эту ситуацию, но, к сожалению, это невозможно. Провернутое мясо невозможно вернуть в прежнее состояние. Это уже котлета, и этой котлетой придется наесться до отвала. К сожалению для Польши, любые попытки дискредитировать и даже ликвидировать достаточного ценного свидетеля будут играть против нее.
И пока Анджей Дуда изучает словарь и пытается понять, почему в польском у слова "майдан" одно значение - "площадь", а в украинском есть еще и второе – "революция", люди предлагают главе Польши расписаться в геополитическом самоубийстве.
Кстати, Майдан для Варшавы не что-то призрачное. Люди периодически выходят на акции протеста, и, кажется, нужна лишь искра. Еюмогут стать, скажем, расследования международных организаций. Вот уже и Amnesty International заговорила о жестоком обращении с мигрантами.
Проверит слова Чечко и Следственный комитет Беларуси.
А что Эмиль? Молодой человек просит политическое убежище, заявляя, что ситуация на границе с польской стороны -это геенна огненная, созданная гиеной Европы. Обратился Чечко и в центр "Системная правозащита" с просьбой о помощи в защите прав и получении статуса беженца.
Побег из Польши одного человека - это момент, когда политика Варшавы начинает рассыпаться на фракталы. Дело ведь не в Чечко, а в том, что он вскрыл нарыв, который иначе как военные преступления не назовешь. А история нас учит, что Польша знает в них толк. Как и тому, что Беларусь умеет им противостоять.