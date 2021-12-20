Польский пограничник, попросивший политическое убежище в Беларуси, дал показания в СК

Польша пытается отыграть назад эту ситуацию, но, к сожалению, это невозможно. Провернутое мясо невозможно вернуть в прежнее состояние. Это уже котлета, и этой котлетой придется наесться до отвала. К сожалению для Польши, любые попытки дискредитировать и даже ликвидировать достаточного ценного свидетеля будут играть против нее.

Не улучшают имидж коллективного Запада откровения сбежавшего польского пограничника. Напомним, гражданин Польши военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший из польской армии, запросил политическое убежище в Беларуси. Как заявили в МВД, ведомство приняло ходатайство Чечко о предоставлении статуса беженца. Сегодня же поляка допросил Следственный комитет Беларуси по факту информации, которую Чечко рассказал в интервью АТН. А там была вскрыта вся подноготная польских зверств на границе.с подробностями."Мы убивали беженцев, мы убивали волонтеров", - признания Эмиля Чечко в интервью АТН, кажется, никого не оставили равнодушными. Польский военнослужащий рассказал правду о том, что происходит с беженцами по ту сторону границы.А сколько таких жертв было? Десятки? Сотни? Звучит слишком жестко? Лучше всего откровения Чечко подтверждают сами же поляки. Сначала в Минобороны заявили, что пропал без вести, потом - что такого солдата у них не было, а еще через пару часов уволили командиров части, и клемму сорвало окончательно. Вот что предложил один из генералов.Убить, повесить, наркоман и алкоголик. Это еще самые мягкие эпитеты, что использовали польские медиа и чиновники в адрес 25-летнего силовика. Кривая ненависти к перебежчику стремится в бесконечность. А ведь белорусские силовики тоже сбегали в Польшу, даже фонд основали, и их поляки поддержали. Минск даже не заикался о смертной казни. В общем, двойные стандарты польской политики как они есть.И пока Анджей Дуда изучает словарь и пытается понять, почему в польском у слова "майдан" одно значение - "площадь", а в украинском есть еще и второе – "революция", люди предлагают главе Польши расписаться в геополитическом самоубийстве.Кстати, Майдан для Варшавы не что-то призрачное. Люди периодически выходят на акции протеста, и, кажется, нужна лишь искра. Еюмогут стать, скажем, расследования международных организаций. Вот уже и Amnesty International заговорила о жестоком обращении с мигрантами.Проверит слова Чечко и Следственный комитет Беларуси.А что Эмиль? Молодой человек просит политическое убежище, заявляя, что ситуация на границе с польской стороны -это геенна огненная, созданная гиеной Европы. Обратился Чечко и в центр "Системная правозащита" с просьбой о помощи в защите прав и получении статуса беженца.Побег из Польши одного человека - это момент, когда политика Варшавы начинает рассыпаться на фракталы. Дело ведь не в Чечко, а в том, что он вскрыл нарыв, который иначе как военные преступления не назовешь. А история нас учит, что Польша знает в них толк. Как и тому, что Беларусь умеет им противостоять.