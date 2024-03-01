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Польский политик: На Западе считают, что белорусское государство и народ нуждаются в особой заботе

Польский политик: На Западе считают, что белорусское государство и народ нуждаются в особой заботе

Польский политик и председатель партии "Фронт" Кшиштоф Толвинский рассказал, почему в международной политике, навязываемой Соединенными Штатами и коллективным Западом, считается, что белорусское государство и народ нуждаются в особой политической заботе.

"Это акт политической дискриминации целого государства. Когда нам приходится с этим сталкиваться? Когда другие страны говорят, что ваша власть в Республике Беларусь или Российской Федерации должна выглядеть так, а не иначе. А почему? Разве мы не имеем права, как эти народы, на самоопределение?", - рассуждает польский политик.


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Поляки согласились отдать свой суверенитет американцам, но это сделали сами поляки.

"А если бы поляки этого не захотели, то это тоже должно было быть навязано силой, как белорусам, как россиянам? Когда это закончится? К сожалению, но у нас есть опыт, у нас есть исторические параллели, и мы знаем, чем все закончилось в 1930-е годы, годы нацизма. И сейчас это снова нацизм, это неонацизм. Я ничего не имею против граждан Соединенных Штатов, против американцев, но именно их государство сегодня развивает искусственный нацизм, во всяком случае, идеологически, - высказал свое мнение Кшиштоф Толвинский. - Как мы помним, в 1930-е годы нацизм также пользовался большой поддержкой со стороны тех же западных корпораций и финансовых центров. Тогда это было, и сегодня мы снова сталкиваемся с этим. Это очень опасная ситуация во всем мире".

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