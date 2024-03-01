Польский политик: На Западе считают, что белорусское государство и народ нуждаются в особой заботе

"Это акт политической дискриминации целого государства. Когда нам приходится с этим сталкиваться? Когда другие страны говорят, что ваша власть в Республике Беларусь или Российской Федерации должна выглядеть так, а не иначе. А почему? Разве мы не имеем права, как эти народы, на самоопределение?", - рассуждает польский политик.

"А если бы поляки этого не захотели, то это тоже должно было быть навязано силой, как белорусам, как россиянам? Когда это закончится? К сожалению, но у нас есть опыт, у нас есть исторические параллели, и мы знаем, чем все закончилось в 1930-е годы, годы нацизма. И сейчас это снова нацизм, это неонацизм. Я ничего не имею против граждан Соединенных Штатов, против американцев, но именно их государство сегодня развивает искусственный нацизм, во всяком случае, идеологически, - высказал свое мнение Кшиштоф Толвинский. - Как мы помним, в 1930-е годы нацизм также пользовался большой поддержкой со стороны тех же западных корпораций и финансовых центров. Тогда это было, и сегодня мы снова сталкиваемся с этим. Это очень опасная ситуация во всем мире".