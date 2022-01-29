Польский солдат Эмиль Чечко записал обращение ко всем своим соотечественникам

Добрый день, меня зовут Эмиль Чечко. В настоящее время я нахожусь в Беларуси в центре "Системная правозащита". Я хочу выразить соболезнования семье погибшего 22-летнего солдата механизированной дивизии. Смерть молодого человека, перед которым была целая жизнь, является ужасной трагедией. Точные обстоятельства смерти этого солдата неизвестны, однако я знаю, что служба в польской армии и задачи, которые в последнее время ставятся перед солдатами польской армии, являются психологически сложными и часто невозможными для выполнения без того, чтобы не оставить след на здоровье. Если бы не те задачи, которые ставились передо мной в польской армии, я никогда не принял бы решение о бегстве в Беларусь. Я не знаю, какие задачи ставились этому солдату, однако я не верю, что солдат, который прошел подготовку по использованию огнестрельного оружия, сам себя застрелил выстрелом в голову случайно или не желая этого. Дорогие соотечественники! Я прошу вас самостоятельно проверять в иностранных СМИ информацию, которая предоставляется о ситуации на белорусско-польской границе. Информация, представленная в польских СМИ, является часто лживой и неправдивой. Я готов отвечать за свои поступки. Мой адвокат уже подал заявление в Гаагский трибунал. Заявление было принято, и дело, вероятнее всего, будет рассмотрено. Я считаю, что польское общество имеет право знать правду о ситуации, которая происходит на границе. И я говорю не только о смерти солдата на границе или о моем бегстве, но и о факте, что на польско-белорусской границе гибли люди.

Эмиль Чечко