Польский судья: политики Польши должны задуматься и восстановить диалог с Беларусью и Россией

Мой выезд из Польши был продиктован, прежде всего, политической ситуацией, прессингом, который на меня оказывали. Через два-три месяца выезжать было бы поздно. Если говорить о нашей политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. В Польше во время общения между собой мы вынуждены отключать телефоны - на прослушку могут поставить без судебного решения. Вот такая у нас демократия. Ко мне периодически подходили незнакомые люди и говорили: "Не высовывайся, иначе плохо закончишь.

Томаш Шмидт, экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы, экс-руководитель юридического отдела в Национальном совете судей Польши