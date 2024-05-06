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Польский судья: политики Польши должны задуматься и восстановить диалог с Беларусью и Россией

Польский судья Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей. Об этом он сегодня рассказал журналистам в Минске. Около недели назад чиновник покинул свою Родину, а сегодня публично продемонстрировал служебное удостоверение, а также подписал заявление об отставке. Причины, вынудившие его пойти на такой шаг, - протест против действий властей Польши, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

Мой выезд из Польши был продиктован, прежде всего, политической ситуацией, прессингом, который на меня оказывали. Через два-три месяца выезжать было бы поздно. Если говорить о нашей политике, то она не до конца независима. Очень большое влияние оказывают Соединенные Штаты, Великобритания, Германия. В Польше во время общения между собой мы вынуждены отключать телефоны - на прослушку могут поставить без судебного решения. Вот такая у нас демократия. Ко мне периодически подходили незнакомые люди и говорили: "Не высовывайся, иначе плохо закончишь.
Томаш Шмидт, экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы, экс-руководитель юридического отдела в Национальном совете судей Польши


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Польский судья Томаш Шмидт просит защиты в Беларуси

Томаш Шмидт с просьбой о защите обратился непосредственно к Президенту Александру Лукашенко. При этом отметил, что готов к прессингу со стороны официальной Варшавы. Он считает, что политики Польши должны задуматься и восстановить диалог с Беларусью и Россией.

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