В Беларуси можно спокойно жить, здесь огромный потенциал. А польские власти под влиянием США и Великобритании ведут свою страну к войне. Об этом заявил судья 2-ого отделения воеводства административного суда Варшавы Томаш Шмидтво время пресс-конференциив пресс-центре БЕЛТА, рассказывая о причинах прошения политического убежища в Беларуси.

"Беларусь - это страна, в которой можно спокойно жить, страна, у которой есть огромный потенциал. Здесь очень мудрый руководитель. Я думаю, что белорусы даже часто не осознают, какие у них большие возможности для развития", - считает Томаш Шмидт. - Благодаря тому, что я здесь, я могу спокойно высказаться. Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать ее непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать".