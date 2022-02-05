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Польский военнослужащий погиб на границе с Беларусью

На границе с Беларусью погиб очередной польский военнослужащий. 3 февраляскончался командир 151 батальона 12-й бригады ТО подполковник Артур Филлипович. Какие именно задачи выполняет это подразделение на границе, до сих пор никому не понятно. Но по сообщениям польских СМИ, это уже пятый погибший военный в этой местности за последние 3 месяца.

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