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Польский военнослужащий погиб на границе с Беларусью
На границе с Беларусью погиб очередной польский военнослужащий. 3 февраляскончался командир 151 батальона 12-й бригады ТО подполковник Артур Филлипович. Какие именно задачи выполняет это подразделение на границе, до сих пор никому не понятно. Но по сообщениям польских СМИ, это уже пятый погибший военный в этой местности за последние 3 месяца.
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