Полсотни благородных оленей поселились в Пуховичском районе

В лесах недалеко от деревни Болочанка для них построили вольер площадью 12 гектаров, установили специальные кормушки с водой и сеном. Любимое лакомство оленей - овес, сочная морковь и соляные "шайбы". Эта зима для животных проходит максимально комфортно: почва не замерзла, а сугробы не мешают добывать еду в дикой природе. Уже к концу весны специалисты ждут пополнение - примерно два десятка оленей. А летом, когда стадо окрепнет, животных из вольера выпустят.Это один из проектов программы по расселению оленей в Беларуси для увеличения популяции. Стоимость каждой особи тысяча рублей.



