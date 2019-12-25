Полсотни Дедов Морозов прошли по главной пешеходной улице Могилева

В Могилеве сегодня зарегистрировано нашествие… Дедов Морозов. С полсотни сказочных героев прошли по главной пешеходной улице города с оркестром. А на площади Звезд их встречали сотни горожан. Для юных жителей областного центра с сегодняшнего дня работает прямая линия с главным волшебником. Ему можно загадать желание. Концертные площадки в городе будут работать каждый вечер вплоть до самого праздника. А сегодня зрителей порадовали еще и лазерным шоу. Настроение не смог испортить даже сильный дождь.



