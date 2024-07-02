Полсотни историй к 80-летию освобождения Беларуси: в стенах Белтелерадиокомпании проходит акция ко Дню Независимости

Работать над этим проектом было и сложно, и легко одновременно, потому что цепляло за сердце, за живое. Мы плакали вместе с сотрудниками в кабинетах и смеялись, потому что судьбы были разные. Очень хочется от всей души низкий поклон подарить этим людям, всем и каждому, и сказать спасибо.

Лариса Есартия, ответственный выпускающий дирекции вещания Белтелерадиокомпании