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Полсотни историй к 80-летию освобождения Беларуси: в стенах Белтелерадиокомпании проходит акция ко Дню Независимости
В стенах Белтелерадиокомпании проходит акция ко Дню Независимости. Это пять десятков памятных страниц из личных архивов сотрудников медиахолдинга об их родных и близких - славных героях, подаривших нам мир и свободу! На плакатах, подготовленных активистами Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании, артефакты, которые бережно хранятся в семьях: фронтовые письма, ордена и медали, вещи военных лет и главное - фотографии героев.
Это истории живые, это герои, о которых помнят. И если это проходит через сердце и вызывает те самые мурашки, очень сильные эмоции, то мне кажется, что эту правду о войне у нас точно никто не отнимет.
Работать над этим проектом было и сложно, и легко одновременно, потому что цепляло за сердце, за живое. Мы плакали вместе с сотрудниками в кабинетах и смеялись, потому что судьбы были разные. Очень хочется от всей души низкий поклон подарить этим людям, всем и каждому, и сказать спасибо.
Как не сохранить такую память? Она должна быть у нас в сердцах, в сердцах наших детей.
На плакатах много известных лиц, чьим трудом Беларусь ковала независимость уже в послевоенные годы. Герои живы, пока звучат их имена. "Люди, помните!" - поется в хите Виктории Алешко, и с этим нельзя не согласиться.
Эти награды хранятся у нас, передаются из поколения в поколение. Даже в музее Великой Отечественной войны лежит телеграмма Сталина к моему деду. Я знаю даже место, где она находится. Благодарность, подпись, что ваше желание о приобретении самолета за собственные средства будет выполнено. Иосиф Виссарионович Сталин.
Мне о подвигах моего деда рассказывал мой отец. И я помню себя маленьким, как я с восхищением слушал эти истории о своем родном деде. И сегодня бережно храню эту память.
После акции плакаты будут собраны в большой альбом и переданы в Музей Белорусского телевидения и радио.
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