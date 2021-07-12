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Полтора года "домашней химии" за оскорбления правоохранителей - приговор 30-летнему минчанину

Полтора года "домашней химии" за оскорбления правоохранителей. Суд Первомайского района столицы вынес приговор 30-летнему минчанину за нелестные комментарии в адрес служителей закона. Мужчина оставил свое мнение под информацией о личностях сотрудника прокуратуры, ОМОНа и милиции в деструктивных телеграм-каналах. К слову, один из аккаунтов признан экстремистским. Кроме того, один из потерпевших подал исковое заявление на тысячу рублей и подсудимый его выплатил.

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